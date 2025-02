Druogno scalda i motori per il motoraduno "2nd Judgment Day"

In Valle Vigezzo si scaldano i motori per il “2nd Judgment Day”, il motoraduno organizzato dall'associazione Moto Vigezzo in collaborazione con “Biscotto's Garage” di Bellinzona. Moto Vigezzo è un gruppo nato sui social che in poco tempo è cresciuto radunando un sempre maggior numero di iscritti. Quest'anno la manifestazione rivolta agli amanti delle due ruote ma non solo - in programma sabato 17 e domenica 18 maggio - si svolgerà a Druogno, presso l'area attrezzata del Gruppo Alpini.

“L'evento è aperto a tutti i tipi di moto e alle macchine americane – spiegano Giuliano Cavalli e gli altri organizzatori del motoraduno – novità di quest'anno sarà il contest di moto (iscrizioni all'ingresso o tramite mail con foto e una piccola descrizione) con premiazioni in programma nel pomeriggio di domenica 18 maggio: in palio numerosi premi offerti dall'associazione e da Biscotto's Garage”.

Nella due giorni dedicata ai motori non mancheranno poi musica dal vivo, barber shop, ottimo cibo e birra, bancarelle e molto altro ancora. “Ai primi 200 biker che raggiungeranno l'evento sarà consegnata la spilletta omaggio del “2nd Judgment Day”. Inoltre, nel corso delle giornate verranno scattate le fotografie da un fotografo professionista che utilizzeremo per creare il calendario 2026”, dicono gli amanti delle moto.

Nella mattinata di sabato 17 maggio è invece in programma la benedizione delle moto con il “2° Memorial Ivan Cheula”, il giro della Vigezzo in sella alle due ruote. Un omaggio a un giovane vigezzino amante delle moto, scomparso nel 2003 in seguito a un incidente in sella alla sua Aprilia. “Con questo evento vogliamo dare la possibilità a più persone possibile di conoscere la splendida Valle Vigezzo. Un ringraziamento – concludono Giuliano e gli altri componenti del gruppo – va al sindaco e al Gruppo Alpini di Druogno, al gruppo Hurricanes di Verbania e ai ragazzi delle Ape Car”. Come per lo scorso anno anche questo raduno sarà un evento benefico il cui ricavato sarà devoluto a una associazione della valle.

Per informazioni e iscrizioni: moto.vigezzo@yahoo.com oppure 351.5658772. L'iscrizione all'associazione prevede benefit e convezioni con diverse realtà del territorio. In caso di brutto tempo l'evento sarà posticipato al fine settimana successivo.