Educazione finanziaria in Piemonte: webinar gratuiti con interprete Lis

Proseguono gli appuntamenti di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane per i cittadini piemontesi, con webinar gratuiti accessibili a tutti, anche con sottotitoli e interprete Lis. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere conoscenze su temi finanziari, assicurativi e previdenziali, aiutando i partecipanti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari.

Martedì 17 febbraio si terrà il webinar “Il passaggio generazionale”, in doppio appuntamento alle 10 e alle 16. Durante l’incontro, i partecipanti riceveranno consigli pratici su come pianificare correttamente il passaggio generazionale, diventando così dei “buoni antenati”.

Giovedì 19 febbraio sarà invece il turno di “Il corso della vita”, sempre alle 10 e alle 16, con suggerimenti utili per analizzare i bisogni personali e familiari e per organizzare meglio i propri obiettivi di vita.

Per partecipare basta collegarsi alla pagina web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane all’indirizzo www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. Sul sito sono inoltre disponibili contenuti multimediali aggiuntivi, tra cui le “Videopillole” suddivise in tre livelli (base, intermedio ed evoluto), pensate per guidare i cittadini nella gestione delle proprie scelte finanziarie, assicurative e previdenziali.