Pediacoop H24 Domo travolge Biella Volley per 3 a 0

Successo pieno e convincente per la Pediacoop H24 Domo che, domenica 15 febbraio al Palaraccagni, supera con un netto 3-0 il fanalino di coda Biella Volley. I parziali (25-12, 25-16, 25-11) raccontano di una gara mai realmente in discussione e dominata dai ragazzi di coach Cova dall’inizio alla fine.

Una vittoria importante, che permette a Domodossola di archiviare immediatamente la delusione per la sconfitta al tie-break contro Vercelli della settimana precedente e di ristabilire le distanze in classifica, tornando a +4 proprio sui vercellesi.

Nel primo set coach Cova propone una formazione leggermente diversa rispetto al match precedente: Saclusa in regia con Borgnis opposto, De Grandis e Maiello schiacciatori, D’Andrea e Sirocchi al centro e Scarpati libero. Il divario tecnico emerge subito e il set si chiude rapidamente sul 25-12.

Nel secondo parziale spazio a Iaria dal primo punto al posto di D’Andrea, mentre a metà set entra Pennati per Maiello. L’inerzia non cambia e Domodossola mantiene il controllo, chiudendo 25-16. Ancora più netto il terzo set, disputato con la formazione che aveva terminato il precedente, con l’inserimento finale di Peveri nel ruolo di libero. Il 25-11 conclusivo certifica una superiorità evidente.

Al di là dell’ampio divario tecnico, era fondamentale conquistare l’intera posta in palio, e così è stato. La Pediacoop H24 Domo consolida il quarto posto e, complice l’inaspettata sconfitta del Val Sangone sul campo del Cuorgné, accorcia anche sulla seconda posizione. La classifica resta quindi apertissima.

Il prossimo appuntamento, sabato 21 febbraio, sarà però di tutt’altro spessore: trasferta impegnativa contro il Kolbe Torino, attualmente terzo in graduatoria e avanti a Domodossola. All’andata finì 3-0 per Piroia e compagni, ma nella palestra del Lingotto servirà una prestazione di alto livello per confermarsi e continuare a sognare.