Pediacoop H24 Domo riparte con il piede giusto: 3-1 sul campo del Reba Volley

Buona la ripresa del campionato per la Pediacoop H24 Domodossola, che supera in trasferta il Reba Volley Torino con un convincente 3-1, conquistando tre punti fondamentali per restare in scia delle prime posizioni della classifica.

Una partita tutt’altro che semplice, non solo per il valore di un avversario esperto e capace di mettere in difficoltà chiunque – come già accaduto nella scorsa stagione – ma anche per le difficoltà legate al lungo stop di quasi venti giorni e alle condizioni del campo di gioco. La palestra di corso Svizzera, a Torino, si è infatti rivelata un impianto al limite dell’omologazione, rendendo complicato esprimere una pallavolo fluida.

Nonostante ciò, i ragazzi di coach Cova hanno mostrato solidità e qualità, trovando subito fiducia dopo l’entusiasmante vittoria nel derby di fine dicembre. Nel primo set, con Saclusa in regia, Borgnis opposto, De Grandis e Maiello in banda, D’Andrea e Sirocchi al centro e Scarpati libero, Domo parte con qualche difficoltà ma prende progressivamente il controllo del gioco, chiudendo 19-25.

Il secondo parziale è più nervoso ed equilibrato, giocato punto a punto, con un numero maggiore di errori da parte dei biancoblù: Reba ne approfitta e pareggia i conti sul 25-22. Nel terzo set Cova cambia assetto inserendo la diagonale Boschi-Kurochkin, ma il match resta combattuto. I torinesi si portano avanti 19-17, prima del decisivo turno in battuta di Boschi che consente a Domo di ribaltare il parziale e imporsi 21-25.

Nel quarto set la Pediacoop H24 prende definitivamente il largo, conducendo dall’inizio alla fine fino al 21-25 conclusivo che sancisce il successo per 3-1.

Un risultato che permette ai domesi di restare nel gruppo di testa e guardare con fiducia alla seconda parte della stagione. L’ultima gara del girone di andata è in programma domenica 18 gennaio alle 17.30, al Palaraccagni, contro il Lasalliano Torino.