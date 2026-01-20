Pediacoop H24 Domo, andata da applausi

Si chiude nel migliore dei modi il girone di andata per la Pediacoop H24 Domo, che domenica 18 gennaio, al Palaraccagni, supera con un secco 3-0 il Lasalliano Torino. Una vera e propria prova di forza che consente agli ossolani di salire al terzo posto in classifica, completando il sorpasso sul Kolbe Torino proprio sul filo di lana.

Un risultato importante che certifica il buon lavoro svolto in questi mesi dallo staff tecnico e dalla squadra. Da sottolineare inoltre un dato significativo: considerando le prime quattro formazioni del campionato (Verbania, Val Sangone, Domo e Kolbe), Domodossola è il team con la media età più giovane. Un valore aggiunto che rafforza il progetto di crescita avviato dalla società negli ultimi anni e che da questa stagione ha preso una direzione definitiva.

La partita

Per il match contro il Lasalliano, coach Cova sceglie di partire con Boschi in regia opposto a Kurochkin, De Grandis e Pennati in banda, Sirocchi e D’Andrea al centro e Scarpati libero. Fin dalle prime battute è chiaro che per gli ospiti sarà difficile strappare punti al Palaraccagni: Domo parte forte in tutti i fondamentali e conquista il primo set con il punteggio di 25-18.

Dalla fine del primo parziale entra in campo Saclusa al palleggio al posto di Boschi. Il secondo set ricalca l’andamento del primo, con una fase iniziale più equilibrata prima dell’allungo decisivo dei domesi, che chiudono sul 25-16.

Nel terzo parziale il divario si fa ancora più evidente: il Lasalliano alza bandiera bianca mentre Domodossola gioca sul velluto. Coach Cova dà spazio anche a Iaria al centro, Borgnis opposto e al giovanissimo Anderlini A., sempre nel ruolo di centrale. Il set si chiude con un perentorio 25-12.

Bilancio e sguardo al futuro

Il giudizio su questa prima parte di stagione non può che essere positivo, anche se resta il rammarico per un paio di partite non gestite al meglio, su tutte l’esordio casalingo contro Vercelli. Meritano comunque un plauso lo staff tecnico — coach Cova, coach De Vito e il preparatore Castellan — e soprattutto i giocatori, protagonisti di un percorso fatto di determinazione e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno.

Il campionato si preannuncia altrettanto interessante nella seconda parte di stagione, con molte gare stimolanti e insidiose. Ora due settimane di stop: si tornerà in campo domenica 8 febbraio a Vercelli, in una sfida già decisiva contro una diretta inseguitrice distante appena due punti in classifica.