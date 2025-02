Per la prima volta in Ossola il docufilm prodotto da Sky "La via incantata"

Sarà proiettato per la prima volta in Ossola il docufim prodotto da Sky e interamente girato in Val Grande: giovedì 20 febbraio alle 21.00 il Cinema Corso ospiterà la premiere de "La via incantata" in una serata evento cui parteciperanno anche il regista Francesco Fei e l'attore protagonista Tim Shaw.



"La via incantata", una produzione Sky Original, è tratto dall'omonimo libro di Marco Albino Ferrari, ed è stato girato in Val Grande tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2021, in pieno lockdown. "Una situazione, quella dell'emergenza Covid, che ha reso le riprese ancora più suggestive perché la Val Grande era ancora più deserta in quei giorni, e la produzione aveva ottenuto un permesso speciale per poter lavorare" racconta Tim Shaw, l'attore protagonista che è guida del Parco Val Grande ed è stato scelto dal regista per raccontare la storia della ricerca di un sentiero perduto.



"Nel docufilm io e Marco Albino Ferrari, l'autore del libro e che è stato il contatto tra me e il regista - spiega Tim Shaw - andiamo alla ricerca di un vecchio sentiero lungo i percorsi impervi della Val Grande sino all'Alpe Scaredi. Il docufilm si apre con l'intervista all'allora presidente del Parco Val Grande Massimo Bocci che ci autorizza ad addentrarci nella zona wilderness e prosegue raccontando questa avventura, tra silenzio e solitudine".

"Il copione diceva che avremmo dovuto cercare il sentiero ma che saremmo stati fermati dalla neve - racconta Tim - il problema era che in quei giorni non era prevista neve pertanto avremmo dovuto interrompere le riprese. Inaspettatamente invece quella notte caddero 30 cm di neve e riuscimmo a concludere il lavoro, pur con grande preoccupazione perché la troupe non era ovviamente composta da grandi camminatori ed esperti. Ci supportavano i carabinieri forestali e le altre guide del Parco. E' stata un'esperienza davvero molto bella e sono emozionato per questa proiezione a Domodossola. La Val Grande è un luogo meraviglioso, è incredibile quanta storia vi sia. I ruderi che si incontrano esplorandola sono testimonianza di quanto fosse popolata sino a ottant'anni fa, tra partigiani, boscaioli e contrabbandieri. In Val Grande c'era l'industria dell'epoca, e oggi che quell'area è stata completamente abbandonata è stata riconquistata dalla natura".



Tim Shaw non è ovviamente un attore professionista. Nato in Germania, da bambino veniva sul lago in campeggio con i genitori. Una famiglia amante della montagna, che andava ad esplorare i sentieri ossolani: "Mi sono innamorato sempre di più dell'Ossola e della Val Grande - dice - tanto che ci tornavo ogni anno, finché ho deciso di volerci vivere". Tim si è formato professionalmente, oggi lavora come guida abilitata nel Parco Val Grande e si occupa anche di cartografia di montagna.



"La Val Grande è quel posto in mezzo all'Europa dove puoi camminare per giorni e giorni senza incontrare nessuno - conclude - ma la cosa incredibile è che a poca distanza, lungo le rive del lago Maggiore, passino ogni anno 3 milioni di turisti. Un silenzio assoluto vicino al frastuono della vita".