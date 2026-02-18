Daniele Facciola in corsa alle amministrative per la carica di sindaco a Crevola

Il gruppo consiliare di minoranza di Crevoladossola ha ufficializzato la propria scelta in vista delle prossime elezioni amministrative comunali, presentando il candidato sindaco che rappresenterà la continuità politica del progetto portato avanti negli ultimi anni: Daniele Facciola, attuale capogruppo.

Ad aprire l’incontro è stato Lorenzo Iaria, che ha ripercorso il lavoro svolto dal gruppo nel corso della legislatura, sottolineando come la minoranza abbia esercitato il proprio ruolo in un contesto spesso complesso e segnato da una visione amministrativa diversa rispetto a quella della maggioranza. “Pur avendo ottenuto alle ultime elezioni il 49,74% dei consensi – ha ricordato – abbiamo svolto il compito assegnatoci con serietà, senza condividere quelle scelte che ci sono sembrate in contrasto con l’impegno preso con i cittadini crevolesi”.

La scelta del gruppo è ricaduta su Daniele Facciola, ritenuto "la figura più adatta per competenza e conoscenza della macchina comunale, oltre all’esperienza maturata in Consiglio comunale, svolge da oltre venticinque anni il ruolo di responsabile del servizio tecnico comunale, lavorando anche per il Comune di Crodo e altri enti del territorio".

Facciola, che ha ringraziato i presenti, definendo la serata come la sua “prima apparizione pubblica finalizzata all’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Crevoladossola”.

“Accanto a me ci sono i consiglieri dell’attuale minoranza – ha dichiarato – insieme a un gruppo di persone che amano il proprio paese e che mi hanno chiesto la disponibilità a ricoprire una carica importante”.

Facciola ha annunciato che la squadra si presenterà con una lista civica, definita “eterogenea”, composta da “molti volti nuovi e qualche figura già nota nel panorama amministrativo locale”. Una candidatura che, ha ammesso, lo ha inizialmente spaventato ma che ha poi acceso entusiasmo e motivazione: “Sono fortemente radicato a Crevoladossola e l’idea di mettermi in gioco per il mio paese mi riempie di energia”.

Nel suo intervento ha anticipato i punti cardine del programma, descritto come semplice e concreto, con attenzione a temi considerati indispensabili: pianificazione territoriale, istruzione, sanità pubblica, attività artigianali e commerciali, turismo e associazionismo, indicato come vero motore della vita sociale del paese.

Sul tema delle opere pubbliche, Facciola ha chiarito la linea della lista: niente “opere faraoniche”, ma interventi mirati al miglioramento degli spazi pubblici, delle infrastrutture e al completamento dei lavori già avviati.

Nei prossimi mesi la lista civica avvierà una serie di incontri sul territorio per presentare ufficialmente la squadra e illustrare nel dettaglio il programma.