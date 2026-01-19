Affidata all'associazione Valle Antrona 365 la gestione degli impianti sportivi

Dopo la risoluzione consensuale del contratto tra il Comune di Antrona Schieranco e l'Asd Hockey Club Ossola - che curava la gestione degli impianti sportivi di calcio, hockey, pallavolo e basket - l’amministrazione comunale ha affidato all’Associazione di promozione sociale "Valle Antrona 365 " la gestione degli impianti per la stagione 2025-2026 (sino a marzo), alle stesse condizioni degli anni precedenti.