Amministrazione | 19 gennaio 2026, 08:40

Affidata all'associazione Valle Antrona 365 la gestione degli impianti sportivi

Curerà sino a marzo i campi di calcio, hockey, balsket e pallavolo di Antrona Schieranco

Affidata all'associazione Valle Antrona 365 la gestione degli impianti sportivi

Dopo la risoluzione consensuale del contratto tra il Comune di Antrona Schieranco e l'Asd Hockey Club Ossola - che curava la gestione degli impianti sportivi di calcio, hockey, pallavolo e basket -  l’amministrazione comunale ha affidato all’Associazione di promozione sociale "Valle Antrona 365 " la gestione degli impianti  per la stagione 2025-2026 (sino a marzo),  alle stesse condizioni degli anni precedenti. 

re.ba.

