Prosegue l'iter per la bonifica dell'area ex Ruga

Prosegue il percorso di bonifica dell’area ex Ruga di Villadossola, uno dei principali siti orfani del territorio inseriti nel Pnrr. Il comune ha affidato un nuovo incarico professionale alla società Enviars per progettare gli interventi necessari nelle zone nord esterne al sito principale, dove in passato erano emerse tracce di contaminazione.

Le nuove attività riguarderanno l’aggiornamento del piano di caratterizzazione, l’integrazione dell’analisi di rischio e la revisione del progetto esecutivo di bonifica. Si tratta di passaggi indispensabili per estendere le verifiche anche ad altre aree, denominate “Fossato NW” e “Area NE”, che pur essendo fuori dal perimetro originario presentano caratteristiche riconducibili alla storia ambientale del sito.

L’incarico, dal valore complessivo di circa 17.700 euro, è finanziato interamente con fondi del Pnrr – Misura M2C4 dedicata alla bonifica dei siti orfani – e sarà svolto dalla stessa società che ha già curato la progettazione e la direzione lavori dell’intervento principale.

Il comune sottolinea che l’obiettivo è completare un progetto unico di risanamento, garantendo la messa in sicurezza del suolo e delle acque sotterranee e restituendo all’area una prospettiva di recupero e riutilizzo futuro.