Prefettura del Vco, nuovi incarichi ai dirigenti

A seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del viceprefetto dott. Roberto Dosio e del trasferimento del viceprefetto dott. Gerardo Corvatta presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Varese, il prefetto Matilde Pirrera ha conferito ulteriori incarichi ai dirigenti prefettizi in servizio presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola.

Al viceprefetto aggiunto dott. Manfredi Maria Manule, Capo di Gabinetto e dirigente dell’Area IV “Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo”, il prefetto Matilde Pirrera ha conferito l’incarico di dirigente dell’Area I con competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità.

Al viceprefetto aggiunto dott. Matteo Di Stefano, dirigente dell’Area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio” e dell’Area V “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”, il prefetto Matilde Pirrera ha conferito l’incarico di dirigente dell’Area II con funzioni di raccordo con gli enti locali, e competenza in materia di consultazioni elettorali e referendarie, oltre a responsabile attuativo del Pnrr.