Giuseppe Zagami nuovo presidente di Aci Vallenunga

L’assemblea dei soci di Aci Vallelunga ha deliberato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che guiderà la società nel prossimo mandato. Il presidente nominato è Giuseppe Zagami, già presidente dell’Automobile Club Vco, che assume dunque anche questo nuovo incarico. Al suo fianco il vicepresidente Sandro Zucchi e Monica Roccato nel ruolo di consigliere.

Il nuovo consiglio assume l’incarico con l’obiettivo di consolidare il percorso di sviluppo di Aci Vallelunga, rafforzandone il posizionamento nel panorama motorsport, degli eventi e delle attività formative di consapevolezza di guida grazie ai due centri guida sicura Aci di Roma (Vallelunga) e di Milano (Lainate), e proseguendo nel percorso di valorizzazione dell’impianto e delle sue infrastrutture.

Un sentito ringraziamento viene rivolto al presidente uscente Vincenzo Credi, in carica dal 2024 come presidente di Aci Vallelunga, e all’intero consiglio per l’impegno, la professionalità e il contributo assicurato alla crescita della Società durante il mandato.

Vincenzo Credi ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutta la struttura di Aci Vallelunga per il lavoro svolto. Lascio una realtà solida, con prospettive di crescita importanti e con la certezza che il nuovo assetto saprà proseguire con determinazione il percorso intrapreso”.

Il neo Presidente Zagami ha commentato: “Assumo questo incarico con senso di responsabilità e visione strategica. Aci Vallelunga rappresenta un asset centrale nel sistema motorsport e nella formazione alla guida. Lavoreremo per rafforzarne ulteriormente il ruolo, valorizzando competenze, partnership e opportunità di sviluppo. Vallelunga dovrà essere sempre più un punto di riferimento non solo per i professionisti del settore, ma anche per i giovani, le scuole e le aziende che vedono nella mobilità sicura e sostenibile una priorità”.