Il Prefetto del Vco in visita al comando provinciale della guardia di finanza

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, il Prefetto del Verbano Cusio Ossola Matilde Pirrera ha effettuato una visita istituzionale presso la caserma “Simonetta”, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Verbania. Ad accoglierla il comandante provinciale, colonnello Antonio G. Garaglio, ed il tenente colonnello Paolo Zottola, comandante del reparto operativo aeronavale guardia di finanza di Como, da cui dipende la sezione operativa navale Lago Maggiore con sede in Cannobio.

Dopo una breve visita presso la sala operativa del comando provinciale, dove opera il personale che coordina le attività delle pattuglie in servizio di pubblica utilità “117”, il comandante provinciale alla presenza di ufficiali e ispettori dei reparti del corpo della provincia, ha illustrato al Prefetto le attività che i finanzieri svolgono sul territorio nell’espletare i compiti di polizia economico finanziaria, polizia giudiziaria e concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico nella provincia, soffermandosi specie su quella svolta presso i valichi di confine di Iselle e Piaggio Valmara; ma soprattutto ricordando l’importante ruolo della stazione del Soccorso Alpino della guardia di finanza di Domodossola in attività di soccorso in montagna e che opera all’interno del “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con particolare riferimento alle attività di ricerca in ambiente montano e impervio.

Dopo la vista alla caserma “Simonetta” il Prefetto, accompagnato dal colonnello Garaglio e dal tenente colonnello Zottola, si è imbarcato, presso l’imbarcadero di Verbania Intra, su un’unità navale della sezione operativa navale Lago Maggiore per una crociera di ricognizione dell’area lacustre provinciale, prendendo conoscenza diretta sul campo della fondamentale attività di vigilanza fiscale e di tutela della sicurezza che viene operata quotidianamente dalle unità navale della guardia di finanza di Cannobio. La navigazione si è conclusa proprio qui presso la caserma sede della componente navale di presidio sul lago Maggiore, dove il Prefetto ha incontrato i militari del locale reparto navale ricevendo dal tenente colonnello Paolo Zottola una sintetica illustrazione delle attività che la componente navale svolge sulle acque del lago Maggiore.

Al termine della visita il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento e ringraziamento alle fiamme gialle operanti nel Verbano Cusio Ossola per il fondamentale contributo che forniscono quotidianamente, in un’area caratterizzata da una elevata presenza turistica, sia invernale (specie in alta montana) che estiva (sul lago e intero territorio) per garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e infrastrutture, nonché a tutela dell’economia, della legalità e della sicurezza pubblica del territorio in sinergia con le altre forze di polizia e amministrazioni pubbliche provinciali.