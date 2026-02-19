Sostegno da MedicaH24 per la Belle Arti "Rossetti Valentini": 75mila euro alla scuola

Ha una lunga storia alle spalle, fatta di pagine importanti, di personalità illustri e di momenti formativi fondamentali per il mondo dell'arte: la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore è l'unica attiva lungo tutto l'arco alpino italiano e rappresenta dal 1878, anno della sua nascita, un luogo prezioso.

È proprio per il suo alto valore culturale e formativo che questo centro espositivo e didattico ha richiamato su di sé l'attenzione della società MedicaH24, il cui amministratore unico, Dott. Fabrizio Comaita, ha voluto siglare nei giorni scorsi una convenzione. La società garantirà alla Fondazione Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, per i prossimi 5 anni, un'iniezione di fiducia, con fondi complessivi pari a 75.000 €, fondamentali per proseguire la propria opera educativa e culturale. “Questa convenzione ha per noi un significato semplice ma profondo: mettere in rete competenze diverse, cultura e salute, per rafforzare la comunità e dare continuità a un’eccellenza della nostra valle – afferma il Dott. Fabrizio Comaita, amministratore unico di MedicaH24 – La Scuola di Belle Arti 'Rossetti Valentini' è un patrimonio prezioso per Santa Maria Maggiore e per tutta l’Ossola. È un luogo che custodisce identità, talento e bellezza. Con la firma scegliamo di sostenere un realtà che rafforza il nostro senso di “qualità della vita”, che per noi è anche accesso alla cultura, alla bellezza, a luoghi che generano fiducia, appartenenza e futuro. Per questo abbiamo scelto di esserci: perché investire in formazione e cultura rappresenta un'azione che ricade su tutti, costruendo comunità più forti e consapevoli. La convenzione prevede un impegno quinquennale: per cinque anni, MedicaH24 contribuirà con 15.000 euro all’anno. Lo dico con chiarezza, perché è giusto che un patto pubblico sia misurabile e trasparente: non dunque un gesto episodico, ma un sostegno stabile, che possa consentire alla Scuola di programmare con serenità progetti e attività”.

“Da parte mia e della mia Amministrazione non posso che esprimere soddisfazione e riconoscenza – afferma il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – per questo gesto che supporterà fattivamente la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”. Abbiamo investito molto, da sempre, nel nostro patrimonio storico e artistico, credendo fortemente nell'offerta culturale del nostro paese e nell'unicità dei nostri tre musei. Ora, grazie a MedicaH24, possiamo guardare con ottimismo ai prossimi anni, grazie ad un supporto economico che consentirà alla Fondazione Rossetti Valentini di programmare iniziative di valore, per tutti”.

“Arriviamo al termine del nostro mandato – afferma il Presidente uscente della Fondazione Rossetti Valentini, Bruno Testori – con tanti sentimenti nel cuore: tra tutti, però, spicca la gratitudine nei confronti delle tante persone che in questi anni non hanno fatto mancare il proprio supporto per la crescita della Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore. Enti, fondazioni, benefattori, i colleghi del CDA, il personale, i volontari, le tante anime che hanno scelto di sostenere questa realtà così preziosa per il nostro territorio. E se concludiamo questo mandato con uno slancio positivo rivolto al futuro è oggi merito del Dott. Fabrizio Comaita, che con questa convenzione ha scelto di rafforzare le fondamenta su cui sorge la “Rossetti Valentini”: un futuro che rappresenta una sfida per chi arriverà, un passato che per noi ha rappresentato anni di lavoro e orgoglio”.