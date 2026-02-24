Domo domina a Torino: 3-0 al Kolbe e terzo posto conquistato

Ci sono partite che possono indirizzare un’intera stagione. Quella disputata sabato scorso a Torino rientra senza dubbio in questa categoria. Sul difficile campo del Lingotto, contro il Kolbe terzo in classifica e avanti di due punti, la squadra di coach Cova era chiamata a una prova di maturità. Una sconfitta avrebbe rischiato di allontanare in modo significativo le prime tre posizioni e di complicare la corsa ai possibili playoff.

La risposta dei domesi è stata però impeccabile: vittoria per 0-3 con parziali netti (17-25, 15-25, 15-25) che raccontano meglio di qualsiasi parola l’andamento del match. Una prestazione autoritaria, chiusa in poco più di un’ora di gioco, che ha ribaltato la classifica e rilanciato con forza le ambizioni ossolane.

Domo è scesa in campo con Boschi in regia, Kurochkin opposto, De Grandis e Maiello schiacciatori, Sirocchi e Iaria centrali, Scarpati libero. Fin dai primi scambi si è intuito che la formazione ospite fosse in grande giornata: ritmo alto, pressione costante e Kolbe costretto a inseguire. A metà del primo set gli ossolani hanno preso il largo senza più voltarsi indietro, chiudendo 17-25.

Il copione non è cambiato nei set successivi, anzi il divario si è ampliato. Domo ha giocato con sicurezza e fluidità, mentre i torinesi hanno progressivamente ceduto sotto la spinta degli avversari. Quello che doveva essere il big match della 16ª giornata si è trasformato in un monologo ossolano.

I tre punti valgono il sorpasso in classifica (+1) e il terzo posto, ma soprattutto consegnano alla squadra la consapevolezza di poter lottare fino alla fine per le posizioni di vertice. Domo allunga anche sulle inseguitrici, con un significativo +5 su Vercelli, e recupera due punti sulla capolista. Il campionato entra ora nella fase decisiva, dove ogni gara sarà una finale.

Il prossimo appuntamento è già di quelli da cerchiare in rosso: sabato 28 febbraio alle 17.30, al Palaraccagni, arriva il Volley Novara, reduce da cinque vittorie consecutive, l’ultima contro la capolista Altiora. La partita si giocherà eccezionalmente di sabato (e non domenica) per la concomitanza con le Final Four territoriali Under 19 maschili in programma a Biella, dove sarà impegnata anche la formazione giovanile del 2mila8volley Domodossola.

Un altro snodo cruciale della stagione: appuntamento da non perdere.