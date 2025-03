Venerdì 7 marzo, al mondiale di sci alpinismo di Morgins in Svizzera, ottimo 5° posto per Oscar Tonietti nella categoria under 20 dell’Individuale Race, dove ha trionfato lo statunitense Griffin Briley, seguito dal cinese Luer Bu e dall’austriaco Silvano Wolf.

Già il 4 marzo, sempre ai mondiali, l’anzaschino aveva ottenuto il 10° posto nel vertical (categoria under 20). Qui a salire sul podio l’americano Griffin Briley, l’austriaco Silvano Wolf e lo spagnolo Gonzalo Cesares Hervias.