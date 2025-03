Promozione: l’Ornavassese ferma la Juve Domo, il Feriolo vola

Rallentano le prime della classe nel campionato di Promozione, solo l’Ivrea riesce a fare bottino pieno. Il Cossato deve accontentarsi di un pareggio al “Liberazione” di Omegna, così come la Juve Domo che deve addirittura rincorrere sul terreno dell’Ornavassese; va ancora peggio alla Fulgor Chiavazzese che cede in casa al Gattinara.

La Juventus Domo non riesce ad andare oltre l’1-1 nella sfida esterna contro l’Ornavassese. I granata non approfittano dei rallentamenti delle dirette concorrenti, anzi vanno sotto nel primo tempo per il gol di Viscomi e trovano il pareggio con Cerutti solo al 77’, senza poi riuscire a trovare la rete del sorpasso. Per i domesi un’occasione persa, dato che una vittoria avrebbe permesso loro di superare la Fulgor Chiavazzese e insediarsi al terzo posto. Per la squadra di Fusè una prestazione gagliarda e un punto che fa morale, ma muove poco la classifica: i neri dimostrano comunque di stare bene e di giocare con grinta e orgoglio, tenendo vive le speranze di evitare la retrocessione diretta.

Soddisfatto a metà il mister ornavassese Adolfo Fusè: “Grande partita dei miei ragazzi, abbiamo fatto davvero bene contro un avversario di valore. L’unico rammarico è non avere ottenuto i tre punti, siamo stati in vantaggio fino a dieci minuti dalla fine, e nel finale abbiamo ancora avuto due-tre palle gol che avremmo potuto sfruttare meglio. Devo dire che il rimpianto aumenta se penso che il gol del pareggio l’ha segnato un giocatore che secondo me doveva già essere sotto la doccia, dopo che per ben due volte aveva colpito un mio giocatore con una gomitata. Comunque andiamo avanti, domenica sarà un’altra battaglia contro gli Orizzonti Canavese, noi ci crediamo fino alla fine”.

L’Omegna ferma sullo 0-0 la capolista Città di Cossato, in una partita combattuta tra due squadre con valori tecnici e ambizioni molto diverse. I rossoneri sfoderano una prestazione tutta cuore e grinta, e conquistano un punto che muove la classifica, anche se non porta grandi benefici rispetto alle dirette concorrenti. Quello che lascia ben sperare è la buona reazione della squadra dopo la separazione dal mister Antonello Foti, avvenuta in settimana.

Vittoria fondamentale per il Feriolo, che supera 2-0 il Cameri nella sfida salvezza, grazie ai gol di Cherchi e Specolizzi nel primo tempo. I gialloblù con questi tre punti scavalcano proprio il Cameri in classifica, lasciandolo al terzultimo posto. La squadra di mister Porcu trova la terza vittoria consecutiva, e conferma gli importanti segnali di crescita, che rendono più vicino l’obiettivo della salvezza diretta, distante ora solo tre punti.

Risultati:

Omegna - Città Di Cossato 0 - 0; Union Novara - Orizzonti Canavese 1 - 1; Feriolo - Cameri 2 - 0; Ivrea - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 - 0; Fulgor Chiavazzese RV - Gattinara 1 - 2; Ornavassese - Juventus Domo 1 - 1; Dufour Varallo - Montanaro 0 - 0; Arona - Virtus Vercelli 3 - 1

Classifica: