Se l'impresa è donna

Sono quasi centomila (per la precisione 93.489) le imprese femminili registrate in Piemonte a fine 2025. E rappresentano il 22,4% dell’intero tessuto produttivo regionale. Insomma, quasi un quarto della produttività della nostra regione è in mano alle donne. E ci piace sottolinearlo in concomitanza con la Festa della Donna.

Il Piemonte si conferma la sesta regione per numero assoluto di aziende “in rosa”. A dare impulso alla presenza femminile nell’imprenditoria piemontese, è la maggiore incidenza sia della componente straniera sia di quella giovanile, con il 10,2% delle titolari che sono under 35. La dimensione delle aziende è media: il 96,9% di quelle guidate da donne opera con meno di 10 addetti.

In quasi tre casi su quattro le realtà a guida femminile operano nel settore dei servizi e del commercio all’ingrosso e al dettaglio. In forte crescita il settore il turismo rosa.

L’analisi territoriale rivela come l’incidenza dell’imprenditoria femminile sia forte nelle province di Alessandria (23,4%), Verbano (23,4%) e Novara, (23,1%), mentre, Torino (22,2%), Cuneo (22,1%) e Biella (21,6%) mostrano i tassi di femminilizzazione più contenuti.

L’imprenditoria è, quindi, un mondo in continua evoluzione e sempre più in crescita. A dispetto invece delle retribuzioni, dove la donna continua a essere penalizzata rispetto all’uomo. Il gender pay gap in Piemonte si attesta su un divario salariale del 12% per le retribuzioni giornaliere nel settore privato. Le donne sono molto più presenti nelle fasce retributive basse (sotto i 20mila euro annui) rispetto agli uomini. Il divario è particolarmente marcato nel giornalismo e nel settore accademico, con una disparità del 35%.

Quanta strada deve ancora compiere il cammino della parità.