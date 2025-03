Andrea Pennacchi a La Fabbrica con “Arlecchino?”

La stagione del teatro La Fabbrica prosegue giovedì 13 marzo alle 21.00 con “Arlecchino?”, una rilettura in chiave moderna di uno dei più grandi classici della commedia dell’arte, “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni.

Il protagonista, nei panni della celeberrima maschera, è Andrea Pennacchi, attore noto tanto in teatro quanto in tv e al cinema. Al suo fianco nel cast Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzucato e Anna Tringali. Lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Baliani, si ispira al grande classico di Goldoni e rappresenta un viaggio tra passato e presente, riportando in vita una delle figure più emblematiche del teatro italiano attraverso una prospettiva contemporanea.