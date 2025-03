"La musica in testa" prosegue con il Sun4tet

Prosegue sabato 15 marzo la decima edizione della rassegna “La musica in testa”, organizzata dall’associazione Insieme in musica con ArtExe e la città di Domodossola presso l’auditorium delle scuole medie Floreanini. Il prossimo concerto in programma è “Nomi, suoni, città” con il Sun4tet composto da Francesco Paolo Mazzali al sax soprano, Luca Magnani al sax contralto, Mattia Chiaradonna al sax tenore e Alessio Zanette al sax baritono. L’ingresso è libero.