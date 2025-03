La Crevolese fa tris con la Pro Vigezzo, terza vittoria per il Crodo

L'Esio continua la sua marcia trionfale in vetta al campionato, battendo 4-2 il Varallo Pombia e mantenendosi a +7 sulla seconda in classifica. I verbanesi dominano la partita, con una doppietta di Primatesta e le reti di Cuda e Mancin che chiudono anzitempo il match. Per gli ospiti arrivano due reti nel finale, ma la sostanza non cambia: la promozione sembra sempre più vicina per la capolista.

La Crevolese ottiene una vittoria di prestigio sul campo della Pro Vigezzo, imponendosi con un netto 3-0 al “Curotti”. I gialloblù, guidati da un Maesano in giornata di grazia e autore di una doppietta, vanno a segno anche con Malvicini, e si regalano tre punti pesantissimi. Con questo successo, i ragazzi del presidente Biggio scavalcano il Casale Corte Cerro in classifica. Serata da dimenticare per i rossoblù di mister Pennestri, mai davvero in partita: restano fermi a 30 punti e vedono sfumare l'occasione di avvicinarsi alla zona playoff.

Il Fomarco strappa un pareggio sul difficile campo del Gargallo, chiudendo sull’1-1. I biancoverdi partono forte e trovano il vantaggio con Romano dopo appena nove minuti, ma vengono poi raggiunti dai padroni di casa a inizio ripresa. Il punto conquistato permette agli uomini di Piccinini di restare a metà classifica, ma ancora è troppo presto per abbassare la guardia, vista la forte risalita delle squadre più attardate in graduatoria.

Battuta d'arresto per il Casale Corte Cerro, sconfitto 1-0 in trasferta dal Maggiora. I cusiani non riescono a trovare la via del gol e subiscono una sconfitta che permette ai padroni di casa di continuare la corsa per i playout. Per i casalesi poteva essere l’occasione per scavare un solco incolmabile con i rivali di giornata, invece ci sarà da sudare per conquistare la salvezza.

Brutta sconfitta per il Cireggio a Verampio, dove il Crodo vince 2-1. Gli ossolani partono meglio e vanno in vantaggio con Battocchio al 16', raddoppiando poi con Simona pochi minuti più tardi. I biancorossi provano a reagire, ma riescono solo ad accorciare le distanze con un autogol di Scaciga all’84'. La sconfitta lascia i cusiani fermi a 22 punti, in piena bagarre playout, mentre i rossoverdi provano a dare un senso alle ultime giornate e ad alimentare le residue speranze di evitare l'ultimo posto.

La Voluntas Suna cade in trasferta 2-1 sul campo del Dormelletto Comignago. I verbanesi chiudono avanti il primo tempo grazie a un autogol, e nel secondo tempo riescono a resistere fino al novantesimo, quando i padroni di casa trovano il pareggio. In pieno recupero la beffa si completa, con il 2-1 del Dormelletto Comignago al 95’ minuto.

Risultati:

Maggiora - Casale Corte Cerro 1 - 0; Riviera D'Orta - Castellettese 3 - 4; Crodo - Cireggio 2 - 1; Pro Vigezzo - Crevolese 0 - 3; Gargallo - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 1; Esio Verbania - Varallo Pombia 4 - 2; Dormelletto Comignago - Voluntas Suna 2 - 1

Classifica:

Esio Verbania 52 - Castellettese 45 - Dormelletto Comignago 41 - Gargallo 32 - Varallo Pombia 31 - Pro Vigezzo 30 - Riviera D'Orta 28 - Fomarco Don Bosco Pievese 25 - Voluntas Suna 24 - Crevolese 23 - Casale Corte Cerro 23 - Cireggio 22 - Maggiora 14 - Crodo 9