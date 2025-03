Toceno, un investimento di oltre 1,7 milioni per i lavori pubblici

Il comune di Toceno ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025, 2026 e 2027 e l’elenco annuale delle opere per il 2025. Sono numerosi gli interventi che il comune ha in programma per l’anno in corso, per un investimento totale pari a 1.768.000 euro. Di questi fondi, la maggior parte sono stanziati dallo Stato o dalla regione, con una piccola parte di entrate proprie del comune.

In particolare, per il 2025 il comune di Toceno prevede le seguenti opere pubbliche: la messa in sicurezza del parco giochi, per un costo totale di 26mila euro; 20mil euro per la compartecipazione al restauro del battistero; 16mila euro per la manutenzione delle strade comunali; 100mila euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; 16mila euro per la manutenzione dell’acquedotto; 200mila euro per l’asfaltatura delle strade; 300mila euro per il Museo Casa dei Bandi; 700mila euro per la riqualificazione del centro storico; 50mila euro per la sistemazione del sottotetto del palazzo municipale; 50mila euro per il piano regolatore generale comunale; 5mila euro per la sala polifunzionale; 10mila euro per le isole ecologiche e, infine, 50mila euro per l’implementazione della videosorveglianza.