Trent'anni di impegno e solidarietà: D.O.M.O. celebra il suo anniversario

L’associazione D.O.M.O. Donatori ossolani midollo osseo odv ets convoca l’assemblea annuale per giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.30 presso la sala riunioni del Centro servizi per il territorio (Via Canuto 12 Domodossola) per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1. Nomina dell’Ufficio di presidenza, 2. Relazione morale del presidente, lettura del rendiconto di cassa 2024, 3. discussione e approvazione della relazione e del rendiconto di cassa 2024.

L’assemblea annuale quest’anno si tiene proprio in coincidenza del 30° compleanno della associazione fondata il 15 marzo 1995 per volontà di 15 soci fondatori che, già sensibili all’attività di raccolta dei donatori di sangue, colsero l’opportunità di fondare anche nel territorio ossolano una associazione che raccogliesse la disponibilità a donare il midollo osseo a pochi anni dal testamento lasciato da Rossano Bella che, deceduto nell’attesa di un trapianto di midollo osseo per una grave forma di leucemia, chiese alla sua famiglia di impegnarsi per costituire anche in Italia il Registro dei donatori di midollo osseo. Presidente eletta fu allora la dott.ssa Cotti Piccinelli Ermanna che resse l’associazione per 13 anni in cui, con il grande lavoro di sensibilizzazione, si è implementato il numero dei donatori e si sono trovati anche i primi donatori effettivi ossolani compatibili con pazienti in attesa di un trapianto per aver salva la vita.

Nel 2008 passo’ il testimone a Silvia Stelitano che ancora oggi guida l’Associazione affiancata dal vce presidente di allora e socio fondatore Paolo Pirocchi e supportata ancora dalla prima Presidente dott. Ermanna Cotti Piccinelli e dal Consigliere fondatore Renato Broggio in qualità di soci collaboratori. Negli anni si sono avvicendati molti amici, soci iscrittie collaboratori e nuovi consiglieri che anche con la loro giovane età danno oggi grande forza all’Associazione e apportano energia e innovazione mantenendo vivo lo spirito dell’atto costitutivo ha attraversato 30 anni. L’associazione ha raggiunto quasi 2000 iscritti e 25 donatori effettivi. Grande è stato il lavoro negli anni per informare, sensibilizzare, sconfiggere i pregiudizi e portare le molte iscrizioni al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali Ibmdr

L’Associazione dopo l’adesione alla Federazione nazionale Adoces ha anche promosso la donazione di cellule staminali da cordone ombelicale quando nel 2012 è riuscita a dotare l’Ospedale San Biagio e l’Ospedale Castelli di Verbania del servizio di raccolta del sangue cordonale per le partorienti dei due ospedali con il trasporto organizzato con l’Asl Vco e con i dei volontari della protezione civile di Masera e Pallanzeno che offrono il loro tempo e la loro disponibilità per il trasporto presso la Banca del sangue cordonale presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino dove ha sede la banca piemontese del sangue cordonale.

Sono molte le iniziative dell’associazione per sensibilizzare l’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali; quest’anno andrà in scena lo spettacolo teatrale “Johnny mio fratello” presso il cinema corso di Domodossola, il 30 marzo alle 21.00 aperto a tutti e lunedì 31 marzo per gli alunni delle scuole ossolane. L’associazione tiene particolarmente a questa replica in quanto sarà in memoria dell’autore, regista e amico Domenico Rodino’, mancato da poco.

Il 17 maggio 2025 si terrà Coachellula, che arriva alla sua quarta edizione, con un nuovo format, X-Talent, un concorso per giovani cantanti amatoriali che avranno la possibilità di vincere preziosi premi. Il regolamento dell’iniziativa e il modulo di iscrizione si può trovare sul nostro sito o sui nostri canali social.

Con questa serie di iniziative l’associazione si augura di avvicinare sempre più ragazzi alla sua realtà e scoprirne gli importanti obiettivi sperando un giorno che siano i nuovi donatori effettivi o i nuovi consiglieri della D.o.m.o.