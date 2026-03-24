Welfare aziendale e competitività: a Domodossola l’incontro di Compagnia delle Opere Insubria

Attrarre, motivare e far crescere le persone: è questa la sfida che oggi accomuna molte imprese. In un contesto in continua evoluzione, diventa sempre più centrale comprendere cosa renda un’azienda un luogo in cui valga davvero la pena lavorare e quali siano le leve per aumentare competitività e valore.

Da queste riflessioni nasce l’incontro "Persone, lavoro, impresa: il fare che genera valore in azienda", organizzato da Compagnia delle Opere Insubria e in programma giovedì 9 aprile 2026 a Domodossola, presso l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di via Antonio Rosmini 24. L’evento prenderà il via alle ore 18:45 e metterà al centro il ruolo del welfare aziendale come leva strategica per la crescita.

Sarà un dialogo concreto tra imprenditori, chiamati a condividere esperienze dirette su come la cura delle risorse umane, il welfare aziendale e la qualità delle relazioni possano trasformarsi in strumenti reali di sviluppo e competitività.

A moderare l’incontro sarà Alessia Sarazzi, Amministratrice Delegata di ADI Srl e Responsabile ESG di Gruppo Surfaces. Tra i relatori interverranno Eleonora Spinella, socia di Spinella & Tamini Srl, Andrea Azzimonti, Vicepresidente della Compagnia delle Opere Insubria e CFO di RODA Group, e Fabio Saini, Amministratore Delegato di Laica SpA.

La serata si concluderà con un apericena di networking, offrendo ai partecipanti un’occasione informale di confronto e relazione.

Per partecipare è possibile iscriversi al seguente link: https://bit.ly/persone-lavoro-impresa.