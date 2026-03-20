Crisi in Medio Oriente e commercio internazionale: un incontro formativo per le aziende del territorio

Le tensioni geopolitiche nell'area del Medio Oriente e del Golfo stanno ridisegnando le rotte del commercio globale, con ripercussioni dirette sulle attività economiche: dall’impennata dei costi assicurativi e logistici ai ritardi nelle forniture e alla gestione dei rischi nei pagamenti internazionali. Per aiutare le imprese a rispondere a queste sfide Fedora, azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, organizza una conferenza online che si svolgerà martedì 24 marzo, dalle 9.30 alle 11.00.

L'evento online, dedicato alle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, analizzerà, in particolare, l'impatto della crisi sulla supply chain, fornendo indicazioni operative su come prevenire contenziosi e rinegoziare gli accordi commerciali in corso.

“In un contesto globale sempre più imprevedibile e complesso le imprese si trovano a fare i conti con numerose variabili che sfuggono al loro controllo diretto - dichiara Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio -. Con questo appuntamento vogliamo aiutare imprenditori ed export manager ad affrontare l'incertezza con la maggior consapevolezza possibile. Conoscere strumenti giuridici e operativi come le clausole di forza maggiore o la revisione dell’equilibrio contrattuale, è infatti fondamentale per attivare quelle leve che consentono di tutelare la competitività del nostro tessuto produttivo e garantire la continuità dei rapporti commerciali internazionali, anche in contesti di elevata instabilità”.

Relatrice dell’incontro sarà l’avvocato Francesca Falbo, esperta in diritto commerciale internazionale, la quale offrirà una serie di approfondimenti su temi cruciali: dall’impatto logistico ed energetico, con un’analisi delle rotte marittime e dell’aumento dei costi, alle clausole di forza maggiore, dalla gestione del rischio alla sicurezza nei pagamenti e alle strategie di rinegoziazione.

La partecipazione è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo online disponibile sul sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni possono essere richieste alla segreteria organizzativa scrivendo un’e-mail all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it oppure telefonando ai numeri 0161.598.296/242 - 015/35.99.371.