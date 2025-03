Prima Categoria: Piedimulera, ormai è fatta!

La capolista Piedimulera continua la sua corsa inarrestabile verso il titolo con una netta vittoria per 4-1 sul campo del Carpignano. Gli uomini di Poma hanno dominato la partita sin dalle prime battute, con Elca assoluto protagonista grazie a una tripletta realizzata nei primi ventisei minuti, poi un autogol nel finale chiude definitivamente i conti. Con questo successo, la formazione ossolana mantiene saldamente la vetta della classifica, aumentando a nove punti il vantaggio sulle inseguitrici Bagnella e Gravellona San Pietro. Ora il presidente Tomola può davvero mettere in frigo lo champagne, anche se mister Poma predica ancora prudenza: “Credo che ci voglia ancora qualche settimana, serve un ultimo sforzo”. Parole che a questo punto sembrano dettate più dalla scaramanzia che da un reale timore di rimonte.

Brutta battuta d’arresto per il Gravellona San Pietro, sconfitto di misura per 1-0 sul campo del Vogogna. I tocensi, reduci da un buon periodo, hanno trovato una difesa avversaria solida e organizzata, che ne ha limitato gli attacchi. Il match si è deciso in avvio di ripresa, quando Forni ha insaccato il gol vittoria per i verdi ossolani. Per i ragazzi del presidente Casile, questi tre punti pesano tantissimo nella corsa per la salvezza, consentendo loro di scavalcare il Fondotoce e rilanciarsi in classifica, in attesa del recupero con la Quaronese di mercoledì.

Gara bloccata tra Virtus Villa e Bagnella, con le due formazioni che non sono andate oltre lo 0-0. I biancoazzurri hanno iniziato meglio la gara, sprecando una buona occasione con Rossi, poi è uscito il Bagnella, che ha colpito il palo con Salzano. Poche occasioni anche nella ripresa, dove i ragazzi di mister Izzillo hanno colto una traversa, e i padroni di casa hanno mancato una buona chance col giovane Espa. Pareggio giusto, ma che muove poco la classifica di entrambe: la Virtus Villa viene agganciata dal Momo in quarta posizione, gli omegnesi appaiano il Gravellona al secondo posto, ma a ben nove lunghezze dalla vetta.

Il mister virtussino Manolo Giampaolo analizza così la gara: “Pareggio giusto in una partita dalle poche occasioni, come ci si poteva aspettare, visto che si sfidavano le due migliori difese del girone. Per noi un buon punto, è vero che il Momo ci ha raggiunti e la Cannobiese ha ridotto lo svantaggio, però cinque punti sono ancora un buon margine, è tutto nelle nostre mani. Domenica andiamo a Piedimulera a giocarcela, sarebbe importante fare punti, per conquistare i playoff ma anche per il piazzamento: visto l’equilibrio tra le squadre che li faranno, credo che avere il vantaggio di giocare in casa con due risultati su tre a disposizione sarà decisivo”.

Vittoria fondamentale per la Cannobiese, che si impone con un netto 3-0 sul Fondotoce. I biancorossi sbloccano il match al 16' grazie a un rigore trasformato da Petagine, poi raddoppiano con Mussetti al 42', quando gli ospiti erano già in dieci per il rosso a Barbieri. Nella ripresa, gli uomini di Pettinaroli gestiscono il vantaggio con autorità, trovando il tris all’85' con Ingignoli. Con questo successo, la Cannobiese rimane in lotta per i playoff, mentre i neroverdi scivolano al terzultimo posto, scavalcati dal Vogogna.

Tre punti d’oro anche per l'Agrano, vittorioso in trasferta contro la Serravallese per 2-1. I granata passano in vantaggio dopo appena undici minuti con Ardizzoia, che poi si ripete al 59' trasformando un calcio di rigore. I ragazzi di mister Lopardo soffrono nel finale, quando i padroni di casa accorciano le distanze, ma riescono a difendere il vantaggio fino al fischio finale. Grazie a questa vittoria, gli omegnesi scavalcano la Quaronese e si portano all’ottavo posto, ipotecando di fatto la permanenza in categoria.

Risultati:

Serravallese - Agrano 1 - 2; Virtus Villadossola - Bagnella 0 - 0; Cannobiese - Fondotoce 3 - 0; Vogogna - Gravellona San Pietro 1 - 0; Valduggia - Momo 0 - 1; Carpignano - Piedimulera 1 - 4; Sizzano - Quaronese 4 - 0; Varzese - Romagnano 3 - 1

Classifica:

Piedimulera 60 - Gravellona San Pietro 51 - Bagnella 51 - Virtus Villadossola 49 - Momo 49 - Cannobiese 44 - Carpignano 36 - Agrano 32 - Quaronese 31 - Varzese 29 - Sizzano 29 - Romagnano 28 - Vogogna 26 - Fondotoce 24 - Serravallese 20 - Valduggia 17