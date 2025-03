A Domodossola prende il via un'importante opportunità formativa per chi sogna di lavorare nel campo dell’assistenza socio-sanitaria. Sono infatti aperte le iscrizioni al corso per Operatore Socio-Sanitario (Oss), un percorso gratuito organizzato da Enaip Domodossola in collaborazione con il Ciss Ossola e l’Azienda Sanitaria Locale Vco. Il corso, che avrà una durata complessiva di circa un anno, permetterà a 22 candidati selezionati di ottenere una qualifica professionale riconosciuta, aprendo concrete prospettive lavorative nel settore.

L’iter formativo prevede 1000 ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche, attività pratiche e un periodo di tirocinio sul campo. I partecipanti affronteranno 545 ore di teoria, approfondendo temi legati alla cura della persona e all’organizzazione dei servizi socio-sanitari, 440 ore di pratica, per acquisire competenze operative direttamente nei contesti assistenziali, e infine 15 ore di esame finale per il conseguimento dell’attestato.

Il corso è rivolto a disoccupati o inoccupati con almeno 18 anni compiuti, in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado (o equivalente, se conseguito all’estero). È inoltre necessario essere cittadini italiani o dell’Unione Europea, oppure essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per i candidati stranieri è richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana pari almeno a B1, che verrà verificato attraverso un test specifico. Inoltre, per essere ammessi definitivamente, sarà necessario superare una selezione che comprende un test scritto e un colloquio motivazionale, oltre a ottenere l’idoneità sanitaria alla mansione.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 17 aprile 2025 e sarà possibile presentare la propria candidatura recandosi direttamente presso la sede EnAIP Domodossola, in via Rosmini 24, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, oppure compilando la domanda online sul sito dedicato.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, i candidati dovranno partecipare a una giornata di orientamento obbligatoria, prevista per il 28 aprile 2025, seguita dalla prova scritta del 30 aprile e dai colloqui individuali in programma il 5 e 6 maggio. La graduatoria finale con i 22 partecipanti ammessi verrà pubblicata l’8 maggio 2025.

Il corso si svolgerà tra maggio 2025 e febbraio 2026 e prevederà frequenza obbligatoria, con un limite massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore totale.