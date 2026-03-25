Montani (Lega Vco): "Dal territorio riparte la battaglia per la Repubblica federale"

"Il rilancio della battaglia federalista appare oggi più che mai necessario, anche alla luce delle ultime vicende del Paese. Quando eravamo giovani il Senatur ebbe l’intuizione di dare vita a un movimento a tutela del Nord produttivo, di chi lavora e paga le tasse, di chi spesso è senza tutele e si sente abbandonato, anche sul fronte della sanità. Tuttavia il federalismo, tanto caro a Bossi, è rimasto, ahinoi, soltanto un sogno. Ma i sogni non muoiono mai e per questo motivo, con il coraggio di inseguire i propri ideali e anche nel ricordo del nostro storico leader, siamo qui, uniti, a riproporre il progetto federalista".

Lo dichiara in una nota il segretario provinciale della Lega Vco, Enrico Montani.

"A nome di tutti i militanti del Verbano Cusio Ossola che rappresento – prosegue Montani – chiediamo a Salvini, a Molinari e al direttivo federale che nello statuto e nel programma delle prossime elezioni politiche venga inserita chiaramente la volontà di intraprendere la battaglia per la Repubblica italiana federale. Siamo convinti che sia necessario ridare ossigeno a questa storica prerogativa della Lega".

"Si tratta di una richiesta forte, che parte dal territorio e che richiama le parole di Umberto Bossi quando, dal prato di Pontida così come dalla piazza di Verbania, ci spronava alla rivoluzione, ricordandoci che si parte dal basso, dal popolo, dalla gente e non dai palazzi. È con questo spirito che intendiamo portare avanti la nostra battaglia. Le vittorie parziali ottenute finora in tema di autonomia e federalismo fiscale – conclude – non possono bastare e non devono distoglierci dall’obiettivo principale: la Repubblica italiana federale".