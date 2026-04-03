Usi civici e urbanistica: se ne parla in consiglio comunale

Il consiglio comunale torna a riunirsi a Crevoladossola: la prossima seduta è in programma martedì 7 aprile alle 20.30. Il consiglio si preannuncia dunque ricco e articolato: si andranno a toccare temi che spaziano dalla gestione finanziaria alla tutela del territorio, dagli usi civici alla pianificazione urbanistica, fino ai servizi essenziali per la comunità.

Una parte consistente dell’ordine del giorno riguarda gli usi civici, tema che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante per Crevoladossola, soprattutto nelle aree montane e nelle exclavi storiche. Tra i punti più significativi, la riapertura delle operazioni di accertamento demaniale nelle exclavi delle Alpi Bondolero e Cravariola, con l’approvazione della relazione aggiornata dopo le osservazioni pervenute, e la perizia di stima per alcuni immobili all’Alpe Colmine, con l’autorizzazione all’acquisto da parte del comune.

Cruciali anche i punti all’ordine del giorno in tema di urbanistica. Si tratta di temi piuttosto tecnici, ma che avranno importanti ricadute su sicurezza idrogeologica, pianificazione e trasformazioni future del comune. Tra questi, la presa d’atto della proposta tecnica della variante strutturale per l’adeguamento al piano di assetto idrogeologico.

Tra gli argomenti trattati nel corso della riunione, anche la scelta della modalità di gestione del servizio di ristorazione scolastica, l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 225 e una variazione di bilancio. Come di consueto, la seduta del consiglio comunale sarà pubblica e la cittadinanza è invitata a partecipare.