Domodossola, marciapiedi e alberature: “situazione critica”, ma niente interventi strutturali a breve

Si è tornati a discutere dello stato delle alberature e dei marciapiedi cittadini nel consiglio comunale di Domodossola, con un confronto che ha riportato al centro un problema già sollevato negli anni scorsi.

A riaccendere il tema il consigliere Ettore Ventrella (Pd) che ha ricordato come la questione fosse già stata affrontata, quando era stato richiesto uno studio specifico. “Sono passati tre anni – ha sottolineato – e la situazione è ancora quella".

A rispondere è stato l’assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, confermando che lo studio è stato effettivamente realizzato, anche con il coinvolgimento di studenti, e ha fornito una base tecnica utile per individuare possibili soluzioni.

Dall’analisi è emerso come il problema derivi soprattutto da scelte urbanistiche del passato: marciapiedi realizzati con dimensioni ridotte e aiuole – o “vasche” – troppo piccole per contenere lo sviluppo delle alberature.

“Ci sono tratti che funzionano e altri che nel tempo sono stati oggetto di interventi forzati – ha spiegato Falciola – oggi la situazione non è delle migliori”.

Secondo l’assessore, una soluzione strutturale richiederebbe un intervento ben più ampio: allargare le aiuole, rifare i marciapiedi e ripensare complessivamente la viabilità. Un’operazione che comporterebbe una vera e propria riqualificazione urbana, difficilmente realizzabile nel breve periodo.

Per questo motivo, al momento l’amministrazione ha previsto interventi di manutenzione del verde e miglioramento dell’esistente, già finanziati a bilancio, ma senza opere radicali.

“Non sono previsti interventi strutturali a breve – ha chiarito Falciola – né operazioni come la chiusura delle aiuole o interventi radicali sulle alberature”.

Durante il dibattito sono emerse anche alcune proposte alternative, come l’utilizzo di materiali per coprire temporaneamente le criticità o interventi mirati su singoli tratti. L’assessore ha aperto alla possibilità di valutare interventi progressivi nel tempo, ma ha ribadito che una soluzione definitiva potrà arrivare solo con un progetto più ampio di riqualificazione della viabilità cittadina.