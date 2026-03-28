Vertice del centrosinistra a Roma, protagonista anche l’ossolano Borghi

Anche un po’ di Ossola, oggi, al vertice della politica nazionale del centrosinistra.

I leader dell’opposizione, infatti, si sono dati appuntamento oggi allo Spazio Eventi Nazionale di Roma, in quella che è stata nei fatti la prima occasione di incontro all’indomani del referendum sulla giustizia.

E nel “parterre” del dibattito e’ intervenuto anche il senatore ossolano Enrico Borghi, intervenuto nella sua qualità di vicepresidente di Italia Viva in sostituzione di Matteo Renzi.

Nutrita la partecipazione dei leader degli altri partiti: Elly Schlein per il Pd, Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, Enzo Maraio per il Psi, Bruno Tabacci per Centro Democratico, Alessandro Onorato per Progetto Civico Italiano. Intervenute anche Emma Bonino, storica esponente dei radicali, e Silvia Salis, sindaca di Genova e tra le figure più in vista dell’area progressista. Oltre all’ex leader della Margherita, Francesco Rutelli e ai sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e di Napoli Gaetano Manfredi.