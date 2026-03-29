Domodossola, acquisiti i terreni della strada per la borgata Asparedo

Via libera dal consiglio comunale di Domodossola all’acquisizione al patrimonio comunale di terreni occupati da sede stradale in località Asparedo. Il punto, di natura tecnica, è stato illustrato in aula dall’assessore ai lavori pubblici Franco Falciola.

Come spiegato dall’assessore, si tratta di un’operazione già adottata in altre situazioni analoghe sul territorio comunale: l’obiettivo è regolarizzare formalmente strade esistenti da tempo, ma per le quali non era mai stato completato il passaggio di proprietà dai privati al Comune.

“La procedura riguarda sedimi stradali occupati da oltre vent’anni – ha chiarito Falciola – per i quali, con il consenso dei proprietari, si procede all’acquisizione al patrimonio comunale”. Una volta approvata la delibera, questa diventa titolo per procedere alla trascrizione e quindi all’intestazione ufficiale delle aree.

Nel dettaglio, l’intervento riguarda un tratto viario in località Vagna che si dirama dalla strada provinciale e serve la frazione di Asparedo. “È una strada che esiste da tantissimi anni – ha sottolineato l’assessore – ma per la quale non era mai stato perfezionato il passaggio formale. Con questo atto andiamo a chiudere il percorso”.