Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Approfittate delle festività pasquali per divertirvi, viaggiare o pisolare anche se un intoppo costringerà a variare un progetto. Che andiate al ristorante o organizziate altro riuscirete ad acquartierare i pensieri ma attenti a non esagerare con le abbuffate! Amici da ringraziare con un dono speciale… Per il compleanno riceverete auguri impensati. Sarà di buon auspicio: Accendere una candela color giallino e mettere una manciata di riso crudo sotto lo zerbino.

TORO: Le responsabilità aumentano ma le compiacenze pure! Brindate allora ad una Pasqua birichina ma munifica in quanto intenzionata a far rinvenire nell’ovetto un sogno realizzato, una gioia impensata, una risposta tanto attesa… il tutto condito da un week- end e una pasquetta prelibati come i manicaretti che gusterete anche se qualcuno vi farà un po’ arrabbiare. Sarà di buon auspicio: Tenere in tasca del sale grosso ed indossare qualcosa di azzurro.

GEMELLI: Le stelle brilleranno su giornate frenetiche nel corso delle quali avrete un fracco di cosine da sbrigare: attenti però a non stancarvi eccessivamente per poi trovarvi a corto di energie. Un accadimento vi lascerà perplessi mentre per un pelo scamperete un guaio. Non da escludere, a Pasqua o pasquetta, un fuori porta o una tavolata mentre un leggero malessere dipenderà dallo stress. Sarà di buon auspicio: Offrire delle uova sode a chiunque aderisca al desco pasquale…

CANCRO: Tenderete a prendervela per un nonnulla commutando un sassolino in un macigno anche se sarebbe opportuno accantonare l’ansia e godere appieno i bei momenti che la settimana serberà. Qualche nativo starà in apprensione per un essere caro, altri esulteranno per un episodio gaudente, altri ancora se la spasseranno o un bel combino per queste festività organizzeranno. Sarà di buon auspicio: Posizionare fuori dalla porta una scopa e lasciarvela fin dopo pasquetta.

LEONE: Quante cose da sistemare prima di gustare il clima pasquale! Ma ve la caverete giungendo a domenica stremati ma appagati a parte un punto interrogativo relativo ad una questione stante a cuore, delle decisioni da pigliare e dei conticini da far quadrare. Amici da contattare per una Pasquetta in allegria e novella atta a lasciarvi senza favella. Sarà di buon auspicio: Bagnare nel vino bianco una fetta di colombella e far tintinnare per tre volte una campanella.

VERGINE: L’ottimismo è il rimedio per ogni male: per tal motivo il mostrarvi positivi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge tranquillizzatevi perché otterrete ciò che volete! Una gioia si alternerà ad una preoccupazione mentre quasi miracolosamente risolverete una questione… Meteo permettendo combinate un ritrovo con la compagnia prediletta. Sarà di buon auspicio: Preparare una frittata con bietole, asparagi e zucchine da gustare insieme ad amici o familiari.

BILANCIA: La Luna, che il 2 aprile si fa bella piena nella vostra costellazione, porterà gioie e tensioni, un esiguo dinamismo, un minuto problema risolvere in fretta, dei contatti con esseri tronfi, delle scoperte mirabolanti e un susseguirsi di giorni estenuanti ma… non abbattetevi in quanto presto isserete la bandiera del trionfo… Di sorprese, e non solo nell’uovo, ce ne saranno tante e una di queste vi strabilierà. Sarà di buon auspicio: Portare sempre appresso un roso cornetto.

SCORPIONE: Acciuffate gli assilli e fatene un fascio da bruciare sul falò delle memorie: il domani è diverso dall’oggi e crederci fermamente giocherà a vostro favore anche se rimane un piccolo ostacolo da superare. Il buonumore e l’allegria saranno ottimi biglietti da visita per ottenere ciò che volete e, a Pasqua o pasquetta, alzate le tende, accettate un invito e non pensate più a niente! Sarà di buon auspicio: Pasteggiare con un buon vinello e suonare dodici volte il campanello.

SAGITTARIO: Alla fine di ogni tunnel c’è sempre una luce: gettate quindi alle ortiche il pessimismo e buttatevi nella giostra della vita con quello che di piacevolmente inaspettato riserverà a chi mai si arrenderà. Un Marte avverso causerà qualche contrattempo ma voi fate spallucce, andate a fare un giretto e trovatevi con chi sa come sollevarvi il morale! Visite gradite o ritrovo ruspante. Sarà di buon auspicio: Posizionare dell’ulivo benedetto sia in entrata che in camera da letto.

CAPRICORNO: Per contrastare le stizze della quadratura di Saturno debellate lo stato di confusione in cui annaspate, reclamate una priorità, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio instabile. A Pasqua uscirete e vi sollazzerete ma occhio a non strafare con gli abbuffi specie se glicemia e colesterolo tendono ad aumentare! Un comunicato vi lascerà senza fiato. Sarà di buon auspicio: Ricevere o donare un dolce a forma di agnellino o gallinella.

ACQUARIO: Siamo solo di passaggio in una vita dove non val la pena prendersela ma assaporare le minute stille di appagamento che le monelle stelle a volte concedono: quindi, se alcuni tarli rosicchiano la mente, cacciateli a favore di tanta positività! Per Pasqua fattibile uno spostamento, una sorpresa o un appagamento. Occhio però ad un conto salato e ad un tipo intronato. Sarà di buon auspicio: Far predominare, come suggerisce una tradizione danese, il color giallo nel desco pasquale.

PESCI: Un po’ titubanti non saprete come agire nei confronti di una situazione un po’ complessa così come non digerirete un granché il comportamento di uno strano elemento. Per il resto non avrete di che lamentarvi a parte fastidi di comune amministrazione e una novella destante uno spizzico di agitazione. A Pasqua, se fattibile, combinate un ritrovo gaudente o andate a pasteggiare al ristorante. Sarà di buon auspicio: Collocare dei rami di pesco al centro del tavolo.

E che ognuno di voi possa trovare, nel grande uovo della speranza, un sogno realizzato!

Buona Pasqua!