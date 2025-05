Luca Caretti confermato alla guida della Cisl Piemonte

Con 89 voti su 98 votanti, Luca Caretti è stato confermato dal Consiglio generale regionale alla guida della Cisl Piemonte. La rielezione di Caretti è avvenuta al termine del XIV congresso regionale che si è svolto al Centro congressi del Lingotto, a Torino, nei giorni 21 e 22 maggio, con lo slogan “Contrattare, Partecipare, Innovare. Per i Diritti, con l’Europa” alla presenza della segretaria generale nazionale Cisl, Daniela Fumarola.

Con Caretti è stata confermata in segreteria regionale Cristina Maccari, 50 anni, entrata lo scorso marzo, dopo essere stata per tanti anni nella segreteria dell’unione sindacale Cisl Torino Canavese. Saranno affiancati dal neoeletto componente di segreteria, Massimiliano Campana, 53 anni, già segretario generale Cisl Cuneo e Filca Piemonte.

All’assise congressuale hanno partecipato 247 delegati in rappresentanza di 261mila iscritti in tutto il Piemonte.

Luca Caretti, 55 anni, nato a Premosello Chiovenda e residente a Cambiasca, in provincia di Verbania, amante della montagna e padre di 3 figli, è alla guida della Cisl regionale da due anni.

“Sono state due giornate congressuali molto intense – ha detto Caretti dopo la sua rielezione – nelle quali abbiamo discusso e dibattuto dei principali temi sindacali e di stretta attualità. Il percorso avviato da mesi è stato una fase di verifica, di ritorno alla nostra “prima linea” (i territori e i posti di lavoro) per comprendere quanto le nostre scelte siano state condivise dalle persone che rappresentiamo, a partire dalla nostra proposta sulla “partecipazione”, che la settimana scorsa è diventata legge”.

Caretti ha anche lanciato un appello alla Regione: “Al Piemonte oggi serve un patto che preveda la difesa dell’impresa ma anche la disponibilità a redistribuire la produttività recuperata con l’utilizzo dell’innovazione digitale, informatica e robotica, che miri alla crescita dei salari. Chiediamo alla Giunta di impegnarsi per un patto che consenta il passaggio dei lavoratori toccati dalla crisi verso settori in via di sviluppo come aerospazio e microchip (Silicon Box). Il Presidente Cirio si deve fare garante di questo percorso”.