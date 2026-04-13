Papa “Non ho paura di Trump e non faccio dibattito con lui, io parlo di pace”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ho paura dell'amministrazione Trump. Non sono un politico, non devo dibattere con lui. Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi". Così Papa Leone XIV, sul volo verso Algeri, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle pesanti critiche che gli ha rivolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump."Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c'è una via migliore. Lo dico per tutti i leader del mondo, non solo lui: cerchiamo di finire con le guerre e promuovere pace e riconciliazione", ha aggiunto il pontefice, spiegando che nel viaggio apostolico in Africa porterà "il messaggio della Chiesa, il messaggio del Vangelo: beati i costruttori di pace".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).