Un impianto di videosorveglianza per lo skate park di Domodossola

Lo skate park di Domodossola, di prossima apertura, sarà dotato presto di un impianto di videosorveglianza. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del sistema di videosorveglianza in via Binda e a servizio dello skate park per un costo complessivo di 55.000 euro. L'installazione è necessaria prima di dichiarare aperto e fruibile l'impianto sportivo che, ancor prima di essere inaugurato, a gennaio era stato preso di mira dai vandali.

La notizia dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza era stata anticipata dall'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola durante il consiglio comunale del mese di febbraio rispondendo ad un’interrogazione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Angelo Tandurella, che sollecitava l'apertura dell'impianto.