Distretto dei Laghi protagonista a Vinitaly: “Il vino leva strategica per il turismo”

Si è conclusa oggi a Veronafiere la 58ª edizione di Vinitaly, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo del vino. Tra i protagonisti anche il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, presente all’interno dello spazio regionale “Eccellenza Piemonte” con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue peculiarità.

Soddisfatto il presidente del Distretto, Francesco Gaiardelli, che ha sottolineato il valore strategico della partecipazione all’evento: "Si tratta di un appuntamento importante alla luce della crescita di un settore che, anche grazie al contributo del Vco e del Novarese, rappresenta una leva attrattiva per un numero sempre maggiore di wine lovers alla ricerca di eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche".

Il Piemonte si è confermato tra i grandi protagonisti della manifestazione, con 108 aziende produttrici presenti e i corner dedicati a quattro importanti Consorzi di tutela: Gavi, Barbera, Asti e Brachetto. Una vetrina di alto livello per un comparto simbolo del made in Italy, che tuttavia deve confrontarsi con sfide complesse, tra la contrazione di alcuni mercati esteri e il cambiamento delle abitudini di consumo interne.

In questo contesto, il Distretto dei Laghi punta a valorizzare le proprie specificità, anche se diverse rispetto a territori iconici come Langhe e Monferrato. "Grazie al lavoro costante della filiera agricola e dei produttori ossolani – ha spiegato Gaiardelli – cerchiamo di generare economia attraverso l’enoturismo, che rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo del settore".

Un’offerta che si integra con le attrattive già consolidate del territorio. "Chi sceglie il nostro Distretto – ha concluso – sa di poter trovare non solo laghi e montagne, ma anche cultura, tradizioni e prodotti autentici, insieme a vini di qualità".

La partecipazione a Vinitaly si conferma dunque un’occasione importante per rafforzare la promozione turistica e consolidare il legame tra territorio, produzione vitivinicola e sviluppo economico locale.