Dalla tradizione alla tavola: Studio Aperto Mag racconta l'eccellenza dei salumi ossolani FOTO

L’Ossola torna protagonista in televisione. È andata in onda nelle scorse ore su Italia 1 una nuova puntata di “Studio Aperto Mag”, la rubrica curata da Beppe Gandolfo, nostro editorialista (il video è disponibile a questo link). Protagonista della puntata, questa volta, la tradizione gastronomica e in particolare uno dei fiori all’occhiello delle aziende agricole del territorio: i salumi ossolani. A raccontare questa eccellenza è Massimo Sartoretti, produttore di salumi e titolare del ristorante Divin Porcello di Masera. “Siamo alla quinta generazione - spiega - che porta avanti questa attività. È nata dai nostri trisnonni, che erano contadini e macellai”.

Nel corso del servizio, Sartoretti mostra poi tutti i prodotti più conosciuti e amati: dalla tradizionale mortadella ossolana al prosciutto crudo, passando per la bresaola di manzo, il lardo, la pancetta e molti altri.

Immancabile, per la degustazione dei salumi ossolani, un buon vino del territorio, tradizionalmente Nebbiolo. Ma i prodotti, oltre ad essere gustati da soli, con una fetta di pane, vengono anche utilizzati in cucina, come mostrato dallo chef del Divin Porcello Gianfranco Tonossi.