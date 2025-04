Una ragazza aggredita sopra l'Ovs in pieno centro a Domo

Una ragazza sarebbe stata aggredita sul parcheggio sopra l'Ovs in corso Fratelli di Dio. “Abbiamo appena assistito ad un'aggressione sopra l'Ovs. Un ragazzo dalle sembianze nord africane alto circa 1.70/75 tra i 25 e i 35 anni stava strattonando una ragazza per i capelli minacciandola e prendendola a schiaffi perchè voleva il suo numero di telefono”. Si legge in un post che sta circolando sui social e su diversi gruppi Whastapp. Nel post c'è anche una descrizione dell'aggressore, che indossava jeans scuri, piumino smanicato verde e zainetto blu.

“Lei ha detto di non conoscerlo e quando siamo intervenuti lui è scappato dalla discesa del parcheggio. Abbiamo subito avvisato le forze dell'ordine” si legge nel post.

E' il terzo grave episodio delle ultime ore che vede vittima una ragazza. Il primo in via Rosmini prima della mezzanotte di venerdì, con un uomo di circa 50 anni che insultava e seguiva una donna nei pressi del parcheggio sul retro del negozio Cavicchi. L'uomo pare stesse anche compiendo gesti osceni. Il secondo è l'investimento, molto probabilmente volontario secondo i Carabinieri, di una 19enne e del suo fidanzato, da parte di un giovane di 24 anni intorno alle 3 di notte nel parcheggio del Trocadero.