Medici di famiglia, ancora un pensionamento in Ossola: il dottor Gandini cessa l'attività

Non si ferma l’emergenza riguardante la cronica carenza di medici di famiglia sul territorio del Vco. Un’emergenza che non può far altro che peggiorare con la cessazione dell’attività di numerosi professionisti giunti all’età del pensionamento. È ancora il caso dell’ambito territoriale dell’Ossola, dove il dottor Franco Gandini cesserà la propria attività di medico di assistenza primaria a partire dal 1° maggio.

I pazienti potranno richiedere l’assegnazione di un nuovo medico attraverso la procedura online sul portale regionale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”, alla quale si può accedere anche dal sito dell’Asl Vco. Per effettuare il cambio medico è necessario essere in possesso di credenziali Spid, di carta d’identità elettronica oppure di un certificato digitale in formato Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.

È inoltre possibile rivolgersi agli sportelli del distretto territoriale di Domodossola (in via Scapaccino 47) nei seguenti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per i cittadini “orfani” di medico di famiglia è stato, poi, attivato un nuovo ambulatorio a Piedimulera, in via Boiti 1, messo a disposizione dall’amministrazione comunale con la presenza di tre medici. Per accedere è necessaria la prenotazione ai numeri 0323.541718 oppure 0323.541719 dalle 9.00 alle 20.00 nei giorni feriali, oppure il mercoledì al numero 380.8641105 (dottor Damiano Delbarba). Per visite e impegnative è possibile infine contattare i medici che hanno aderito al progetto “Pazienti senza medico”: in allegato tutti i contatti necessari.