Emergenza idrica a Migiandone: il Comune di Ornavasso attiva il nuovo pozzo

A seguito delle intense precipitazioni che nella notte e nella mattinata odierna hanno colpito il territorio, la frazione di Migiandone, nel Comune di Ornavasso, si trova a fronteggiare una situazione di emergenza idrica. Le piogge hanno infatti compromesso la funzionalità dell’attuale sistema di captazione, rendendo impossibile l'approvvigionamento attraverso l’abituale opera di presa.

Per far fronte all'urgenza, il sindaco ha firmato una ordinanza contingibile e urgente che autorizza, in via temporanea, l’utilizzo del nuovo pozzo di Migiandone, le cui opere accessorie sono state recentemente completate da Acqua Novara VCO S.p.a., in attesa del prelievo finale di idropotabilità.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione svoltasi in mattinata alla presenza del primo cittadino, dei rappresentanti di ASL VCO e di Acqua Novara VCO, concordando sulla necessità di garantire un rifornimento minimo agli abitanti della frazione.

L’acqua del pozzo verrà immessa nella rete per sette giorni a partire da oggi, ma con precise precauzioni: l’utilizzo per consumo umano sarà consentito solo previa bollitura, misura necessaria per tutelare la salute pubblica.

Sono previsti due campionamenti da parte dell’ASL: uno oggi stesso e un secondo il 18 aprile. La validità dell’ordinanza è legata al rientro delle normali condizioni di approvvigionamento idrico. La Polizia Locale vigilerà sull’attuazione del provvedimento.

La cittadinanza è invitata a rispettare le disposizioni, in attesa del ripristino della normale erogazione dell’acqua potabile.