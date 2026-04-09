“La prima Casa di Comunità del Vco, un traguardo per la sanità territoriale”

Con soddisfazione, Alberto Preioni ha commentato l’inaugurazione della prima Casa di Comunità del Verbano-Cusio-Ossola, presso la sede del distretto sanitario di via Mazzini a Omegna. “Si tratta di un risultato concreto, atteso da tempo, che rappresenta un passo avanti decisivo nella direzione di una sanità più vicina ai cittadini”, afferma Preioni.

Il progetto, finanziato dal Pnrr con circa 600.000 euro, trasforma l’ex Casa della Salute in un moderno polo sanitario territoriale, integrando medici di famiglia, specialisti e infermieri in un unico modello di assistenza. “È un modello che risponde in modo efficace ai bisogni reali della nostra comunità”, sottolinea Preioni, “e rappresenta il simbolo di una scelta politica chiara: investire sull’assistenza di prossimità, riducendo la pressione sugli ospedali e garantendo risposte tempestive ai bisogni quotidiani di salute”.

Riguardo ai lavori, che hanno comportato il temporaneo trasferimento del consultorio a Crusinallo, Preioni evidenzia come tutto si sia concluso nei tempi previsti, “confermandone la serietà e la professionalità. A tutti coloro che hanno vissuto i disagi del cantiere va il mio ringraziamento per la pazienza dimostrata: il risultato finale ripagherà l’attesa”.

Per Preioni, la Casa di Comunità di Omegna non è solo una struttura, ma un modello da estendere in tutto il Vco. “Porterà i benefici di un’assistenza sanitaria moderna e integrata a ogni angolo della provincia, diventando un punto di riferimento per cittadini e operatori sanitari”.