Medici di base: il dottor Benintende prolunga l'attività, ma non è la soluzione

In un territorio ancora in piena crisi per la cronica carenza di medici di base, con migliaia di cittadini in tutto il Vco rimasti “orfani” di un professionista di riferimento - arriva una buona notizia per i pazienti ossolani. Il dottor Vincenzo Benintende, medico di assistenza primaria con ambulatori nell’ambito territoriale dell’Ossola, ha espresso all’Asl Vco la volontà di proseguire la propria attività fino al compimento dei 73 anni di età. In virtù della normativa vigente, l’Asl ha accolto la richiesta e, dunque, il dottore continuerà la sua attività fino al 2028.

Una notizia, questa, che fa tirare un sospiro di sollievo ai pazienti in carico al dottor Benintende. Ma che, dall’altro lato, solleva una riflessione: la permanenza in servizio dei medici oltre l’età pensionabile non può essere l’unica soluzione ad un problema ben più grande, per il quale sarebbe necessario - e urgente - trovare soluzioni alternative che permettano a più professionisti di iniziare la propria attività nel Vco.