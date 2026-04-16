Punto Nascite verso la chiusura, Preioni: "Ci batteremo per il mantenimento del servizio"

Dopo anni di dibattiti, scontri politici e lotte, il Punto Nascite di Domodossola sembra destinato alla chiusura. È quanto si apprende da una determina della direzione sanità della regione Piemonte, che avrebbe avviato l’iter amministrativo che porterebbe alla chiusura entro il 31 luglio. Non è dello stesso avviso Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della regione: “Stando agli atti politici che sono stati presentati e votati in regione, la promessa è quella di mantenere attivi tutti i presidi ospedalieri e i loro servizi fino a quando non sarà completato il nuovo ospedale di Piedimulera. Non possiamo accettare che il Punto Nascite venga chiuso a luglio”.

Preioni sottolinea, infatti, che “l’Ossola, come sappiamo, è un territorio periferico e di montagna, con tempi di percorrenza ben diversi da quelli di altre zone. Un territorio come il nostro deve poter contare su un punto nascite che sia un riferimento almeno per le emergenze”.

Attualmente, dunque, stando a quanto riferito dal sottosegretario, nulla è ancora definitivo: “L’obiettivo è sottoporre il prima possibile il tema all’attenzione dell’assessore alla sanità Federico Riboldi. Mi batterò per il mantenimento di un servizio così importante per il nostro territorio”.