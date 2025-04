Aperture straordinarie per il museo archeologico di Malesco

Aperture straordinarie per il Museo archeologico della pietra ollare di Malesco, che apre le porte ai visitatori in occasione dei prossimi giorni di festa. Venerdì 25 aprile, festa della Liberazione, e giovedì 1° maggio, festa del lavoro, è aperto dalle 15.00 alle 18.00 per visite libere alla scoperta dei tesori conservati al museo, tra storia e tradizione. Domenica 4 maggio, invece, sempre dalle 15.00 alle 18.00 visite libere, mentre alle 15.30 è in programma un laboratorio dal titolo “Alla scoperta dei tesori della natura”, dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Il laboratorio è organizzato dall’Ecomuseo di Malesco ed è a cura di Sara Tadina; è necessaria l’iscrizione tramite un messaggio WhatsApp al numero 379 2805262. L’ingresso è gratuito.