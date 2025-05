Re celebra il 531° anniversario del miracolo della Madonna del Sangue

Oggi, martedì 29 aprile, si celebra il 531° anniversario del miracolo della Madonna del Sangue, evento che segna la storia religiosa e identitaria del paese di Re, in Valle Vigezzo. Secondo la tradizione, nel 1494 un uomo del posto, Giovanni Zuccone, colpì con una pietra — una “piodella” — l’immagine della Vergine dipinta sulla facciata della chiesa: dalla fronte dell’effigie iniziò a sgorgare sangue.

Per commemorare l’evento prodigioso, nel santuario della Madonna del Sangue sono previste diverse celebrazioni eucaristiche. Il momento centrale sarà alle 15, con la “Messa del miracolo” presieduta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla. Altre funzioni sono in programma anche in mattinata, alle 10 e alle 11. Le celebrazioni si concluderanno mercoledì 1° maggio, con la messa solenne delle ore 16.30.