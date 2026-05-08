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Sanità | 08 maggio 2026, 16:20

Emergenza urologi all’Asl VCO: stop alla reperibilità H24 dal 11 maggio

La grave carenza di specialisti costringe l’azienda sanitaria a riorganizzare temporaneamente il reparto di Urologia. Garantite visite e urgenze diurne, mentre per i casi notturni si ricorrerà agli Hub regionali

Emergenza urologi all’Asl VCO: stop alla reperibilità H24 dal 11 maggio

L’Azienda Sanitaria Locale VCO comunica una riorganizzazione temporanea delle attività svolte dalla Struttura Operativa di Urologia, resa necessaria dalla grave carenza di personale medico specialista. A partire da lunedì 11 maggio, non sarà possibile garantire, per il numero di specialisti presenti, la reperibilità H24. .Verranno erogate le prestazioni ambulatoriali, garantite le consulenze DEA e ai Reparti e l’attività chirurgica che non prevede la continuità assistenziale. La misura, verrà adottata in via straordinaria e temporaneamente, e permette di garantire la sicurezza delle cure e ottimizzare le risorse disponibili.

Tale soluzione organizzativa si rende necessaria a causa della interruzione improvvisa delle prestazioni mediche erogate da Medici con contratti di esternalizzazione che collaboravano con l’ASL VCO, e l’acquisita indisponibilità di altro Fornitore e ad oggi la mancata partecipazione di Specialisti in Urologia ai concorsi e ai bandi di libera professione.

Per le emergenze, l’ASL garantisce pieno supporto e nella fascia diurna, tutte le prestazioni urgenti espresse dal Dipartimento Emergenze Accettazione (DEA) aziendale saranno gestite internamente. Per i casi notturni, festivi o di maggiore complessità, sono state attivate collaborazioni con il centro HUB di riferimento regionale e con le strutture delle ASL del Quadrante.

Questa riorganizzazione non impatterà sulle attività ambulatoriali di Urologia, che proseguiranno regolarmente sia per le visite ( prime visite e controlli), ecografie e follow-up, cistoscopie, sostituzione cateteri, biopsie. L’attività ambulatoriale verrà potenziata grazie anche alla collaborazione degli Specialisti Ambulatoriali. I pazienti in lista di attesa per le classi di priorità per interventi di particolari necessità e urgenza saranno contattati per condividerne il percorso presso altre Strutture o HUB di riferimento o , dove possibile riprogrammati.

Si sottolinea che tale misura risulta eccezionale e temporanea nella logica che l’ASL sta adottando iniziative e richieste di collaborazione al fine di riuscire a reclutare nuovi specialisti urologi che possano permettere al Reparto di riprendere la sua piena operatività. All’uopo è stato altresì pubblicato un nuovo avviso Pubblico per il conferimento a Medici Urologi di incarichi di collaborazione Libero - Professionale

Questa organizzazione temporanea riflette il lavoro dell’ASL per una Sanità efficiente che garantisca la sicurezza delle cure, l’appropriatezza clinica e la tutela dei professionisti, in linea con le direttive regionali. La Direzione Generale, con la collaborazione del Primario, è impegnata a trovare tutte le soluzioni possibili per recuperare la piena funzionalità del Reparto.

comunicato stampa

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