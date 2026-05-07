''Salvare il punto nascite? Occorre essere realisti visti i mancati investimenti sulla sanità''

C’è qualcuno nel centrosinistra a favore del salvataggio del punto nascite di Domodossola? Se la Regione governata dal centrodestra ha drasticamente chiuso il servizio che era stato garantito per decenni - nonostante i vari tentativi di smantellarlo già in passato - dal centrosinistra non è mai arrivata un'azione decisa.

Dalla segreteria provincia del Pd nessuna una presa di posizione ‘pro punto nascite’, dai sindaci del centrosinistra un lungo silenzio, dal gruppo Pd in consiglio comunale a Domodossola un anonimo voto di astensione: né a favore né contro.

Perché questo silenzio? Lo abbiamo chiesto a qualcuno del Pd, puntando sul sul sindaco di Pieve Vergonte che non si è mai nascosto dietro la diplomazia?

Maria Grazia Medali, il Pd e il centrosinistra si sono parsi latitanti sul punto nascite?

‘’A Torino il Pd è stato molto duro con la politica sanitaria della Regione: ha fatto la sua battaglia e continua a farla. A livello locale il Pd si è già espresso, dicendo che non bisogna perdere tempo e bisogna realizzare l’ospedale nuovo. Inoltre Il Pd ha sempre ribadito che nel frattempo non bisogna togliere i servizi. Ma …….’’

Ma cosa?

‘’Questo è però il mio pensiero e dico che occorre essere realisti: se il Governo e la Regione non investono in sanità non possiamo pretendere di avere tutti i servizi’’.

Quindi non sei sorpresa della chiusura del punto nascite?

‘’Me l’aspettavo, perché i costi della sanità sono alti e il settore è in grossa difficoltà. Noi facciamo sempre l’errore di litigare e negli ultimi 20 anni è sempre stato così. E mentre si litiga perdiamo un pezzo per volta. Ritengo impossibile pensare che si sarebbero potuti salvare i servizi sino al nuovo ospedale; ovvio che i nodi sarebbero arrivati al pettine. La realtà è diversa e dobbiamo prenderne atto. Sono tra coloro che sono nati a Domodossola e per questo ribadisco che noi tutti avremmo voluto mantenere questo servizio’’.

Però la Regione ha snobbato i sindaci, comunicando la chiusura ai giornali…

‘’La decisione conferma che non c’è dialogo col territorio. Il modo adottato è una delegittimazione degli amministratori locali''.