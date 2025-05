In e-bike tra paesaggi e spiritualità: si pedala da Domodossola a Orta

Sabato 10 maggio si terrà la terza tappa di “Pedalando tra i Sacri Monti”, il tour in e-bike che unisce i Sacri Monti patrimonio Unesco del Piemonte e della Lombardia. Un’occasione unica per coniugare sport, natura e cultura lungo un suggestivo percorso che collega il Sacro Monte di Domodossola con quello di Orta, per un totale di 55 chilometri.

L’itinerario, pensato per essere accessibile e stimolante, si snoda tra colline, centri storici e scorci lacustri, alternando tratti ciclabili, strade rurali, boschi ombreggiati e terrazze panoramiche. Il pranzo sarà al sacco, mentre la giornata sarà accompagnata da una guida cicloturistica. È previsto anche un transfer per il rientro. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria sul sito: bloutdoor.it.

L’evento è organizzato da BL.outdoor, in collaborazione con l’Ente di gestione dei Sacri Monti e finanziato dal Ministero del Turismo. Rientra nel progetto “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”, che promuove i Comuni a vocazione turistico-culturale del sito Unesco dei Sacri Monti. Il Comune di Varallo è capofila dell’iniziativa, a cui aderiscono anche Biella, Domodossola, Ghiffa, Orta San Giulio, Serralunga di Crea, Tremezzina e Varese.