Un percorso artistico tra i locali del centro storico FOTO

Un percorso suggestivo che dal Collegio Mellerio Rosmini si snoda tra le vie del centro storico di Domodossola: l’offerta artistica del festival dell'illustrazione Di-Se, in programma fino all'8 giugno, oltre alle mostre allestite presso il Collegio Rosmini continua nel circuito off che comprende mostre più raccolte ospitate in locali selezionati del cuore della città.



"Herbarium Oracle di Elisa Seitzinger", presso Altrove Vini e Piattini, permetterà di ammirare una selezione di carte del mazzo di oracoli: erbe, fiori, radici e funghi racconteranno il mondo magico nato dall’estro e dalla profonda ricerca della sacerdotessa dell’illustrazione italiana.



"11.197 km" di Paolo Metaldi, presso Balabiott Gastro Pub, racconta della distanza in linea d’aria che separa la Casa Bianca di Washington dalla casa 4x4 progettata da Tadao Ando a Kōbe, in Giappone. Nel mezzo, i viaggi dell’artista che, come un osservatore distratto, tenta di catturare attimi fuggenti delle culture che ha incontrato sul suo cammino.



Infine la mostra itinerante "Circuito Apiario d’Autore" con i frontali delle arnie decorati con opere d’arte, esposti nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro cittadino, dal Collegio Rosmini alle sale della Biblioteca Civica di Domodossola. Un importante progetto che, dal 2019, fonde creatività, natura e sensibilizzazione ambientale.