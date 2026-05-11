Imprese e intelligenza artificiale: un nuovo percorso formativo con la Camera di Commercio

L’innovazione tecnologica corre veloce e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte si pone al fianco delle imprese per aiutarle a trasformare le sfide digitali in opportunità concrete di crescita. Nasce da queste premesse la nuova proposta formativa dell’ente camerale intitolata “EssenzIAle", un percorso progettato dal Pid - Punto Impresa Digitale per accompagnare le imprese nell’universo dell’intelligenza artificiale generativa.

“L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma una realtà che sta già ridisegnando i processi produttivi e creativi - commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Sebbene l'adozione sia in crescita, il gap di competenze rimane il principale ostacolo, soprattutto per le imprese meno strutturate. Il corso mira a colmare questo vuoto, fornendo strumenti pratici per l'uso quotidiano in azienda. Il nostro obiettivo – prosegue Santarella – è rendere l'innovazione accessibile e consapevole: vogliamo che le imprese del nostro territorio siano protagoniste del cambiamento e non semplici spettatrici, utilizzando l'IA per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la qualità dei risultati ottenuti”.

Il percorso si articola in tre appuntamenti pomeridiani (dalle 14.00 alle 15.30) che si svolgeranno online: si parte martedì 19 maggio con il primo modulo, dedicato all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, per proseguire il 26 maggio e il 9 giugno con due focus di approfondimento sugli aspetti pratici e creativi.

La partecipazione è gratuita e riservata alle imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e Vco: per iscriversi occorre compilare i moduli di adesione disponibili sul sito della camera di Commercio www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni sul percorso formativo possono essere richieste al Punto Impresa Digitale (pid@pno.camcom.it – telefono 0321.338.292 - 015.35.99.378).